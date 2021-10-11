Сотрудник Пентагона продавал секретные данные, пряча их в бутерброд

Сотрудника Пентагона Джонатана Тоэби обвиняют в передаче секретных данных иностранным спецслужбам. Мужчина продавал информацию через сэндвичи.

10 октября власти США обвинили Джонатана Тоэби и его жену Диану в передаче секретной информации другому государству. Супругам грозит пожизненное заключение, сообщает Daily Mail.

Выявили шпионов сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), один из которых представился иностранным агентом и купил у Тоэби карту памяти с информацией об элементах конструкции и рабочих характеристиках реакторов подводных лодок типа «Вирджиния».

Сотрудник Пентагона спрятал флешку в сэндвич с арахисовой пастой. На устройстве он оставил сообщение для покупателя: «Я надеюсь, что ваши эксперты очень довольны предоставленным образцом, и я понимаю важность небольшого обмена для повышения уровня доверия».

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 10.10.21

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