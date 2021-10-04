Российская атомная подлодка впервые произвела пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В Баренцевом море произведен запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Испытательная стрельба признана успешной.
О запуске ракеты «Циркон» сообщило Министерство обороны России. Отмечается, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель.
Гиперзвуковое оружие в России было представлено в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» в него входят комплексы «Кинжал» и «Авангард». В июле 2021 года Минобороны сообщало об успешном пуске ракеты «Циркон» по наземной цели с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
В конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах по модернизации гиперзвукового оружия. По его словам, речь идет об увеличении дальности, скорости и точности такого вида оружия.
Северодвинск, Зоя Осколкова
Северодвинск. Другие новости 03.10.21
В Ленобласти обнаружили изуродованный труп женщины. / «Это дестабилизирует всю систему»: Кремль пытается показать, кто в доме хозяин. / В деревне под Санкт-Петербургом неизвестный застрелил мужа и жену. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube