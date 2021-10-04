Российская атомная подлодка впервые произвела пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В Баренцевом море произведен запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Испытательная стрельба признана успешной.

О запуске ракеты «Циркон» сообщило Министерство обороны России. Отмечается, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель.

Гиперзвуковое оружие в России было представлено в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» в него входят комплексы «Кинжал» и «Авангард». В июле 2021 года Минобороны сообщало об успешном пуске ракеты «Циркон» по наземной цели с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

В конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах по модернизации гиперзвукового оружия. По его словам, речь идет об увеличении дальности, скорости и точности такого вида оружия.

Северодвинск, Зоя Осколкова

Северодвинск. Другие новости 03.10.21

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