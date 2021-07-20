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Вторник, 20 июля 2021, 08:41 мск

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Посольство России не советует США размещать гиперзвуковые ракеты в Европе

Фото: Минобороны РФ

Посольство России в США предостерегло американские власти от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе. Об этом сообщается в твиттере дипломатического ведомства.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что разработка Россией системы «Циркон» с возможностью ядерного оснащения вызывает обеспокоенность. По его словам, гиперзвуковые ракеты США разрабатывают без такой возможности.

«Хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное размещение американских гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим. Их небольшое полетное время почти не оставит России времени на решение и повысит вероятность непреднамеренного конфликта», – говорится в сообщении посольства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 20.07.21

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