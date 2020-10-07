Минобороны поздравило Путина пуском сверхзвукового «Циркона»

Минобороны РФ опубликовало видео запуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Пуск был произведен в акватории Белого моря с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков». Пуск запечатлен на видео.

Пресс-служба Кремля сообщает, что об успешном пуске новейшего «Циркона» президенту России Владимиру Путину доложил по видеосвязи начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, удалось поразить морскую мишень, которая находилась на удалении в 450 км в Баренцевом море. «Задачи пуска выполнены, стрельба признана успешной, зафиксировано прямое попадание ракеты в цель», – заявил Герасимов, добавив, что ракета превысила скорость в 8 махов.

Стоит отметить, что для запуска ракет «Циркон», как и для крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», подходят универсальные карабельные пусковые установки.

По словам президента РФ Владимира Путина, успешные испытания новейшей ракеты являются «большим событием не только в жизни Вооружённых сил, но и всей России». Он также отметил, что «Циркон» «действительно не имеет аналогов в мире» и «обеспечит обороноспособность государства».

«Хочу поблагодарить всех вас (создателей ракеты – прим. ред.) за проделанную работу, за её результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлечённые в перевооружение Российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор», – сказала Владимир Путин в день своего рождения. Президенту России сегодня, 7 октября, исполнилось 68 лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.10.20

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