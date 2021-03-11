Китайские СМИ оценили роль сверхзвукового «Кинжала» в неядерных силах сдерживания РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковое оружие станет основой неядерных сил сдерживания РФ. Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» благодаря своим характеристикам играет ключевую роль в этой стратегии.

Эксперты китайского издания Sina оценили российское гиперзвуковое вооружение, которое может «достать до Европы». Сейчас в РФ имеется ряд гиперзвуковых разработок, таких как «Кинжал», «Авангард», «Циркон», а также другие. Но, по мнению китайского СМИ, готов к использованию только «Кинжал».

Ракета предназначена для использования с тяжелым перехватчиком МиГ-31. Самолет обладает уникальными скоростными показателями, а также может использоваться на больших высотах. Запуск высокоманевренного «Кинжала» из стратосферы увеличивает дальность действия, а скорость полета, превышающая 5 Махов, делает его незаметным для любой используемой сейчас системы ПВО.

Публикацию китайских журналистов оценил политолог Иван Аркатов. Он считает, что указанным в статье оружием не ограничивается арсенал российской армии

«Во-первых, я не устаю повторять, в русском языке есть такое слово как маскировка и вовсе не исключено, что кроме «Кинжалов» России есть чем удивить и союзников, и противников. Во-вторых, китайцы очень жестко моделируют возможный градус конфликта. Россия явно не собирается что-либо атаковать в европейских странах, да еще и сразу гиперзвуковыми ракетами», – так он оценил интерес китайских журналистов к новейшему оружию РФ.

Аркатов считает, что в странах ЕС сейчас слишком много проблем, которые никак не связаны с армией. Наиболее актуальной проблей для стран Запада сейчас являются мигранты.

«Максимум, что я могу представить себе в плане применения каких-то наших возможностей, это оказание помощи европейским правительствам, когда они окончательно доиграются со своей миграционной политикой. Тогда, возможно, в какой-то из очагов напряженности кто-то может отправиться, но это не ракеты будут, а сотрудники «ЧВК Вагнера», например. И то – только по официальной просьбе местных правительств. Африканский опыт такого рода у компании уже есть, а то что Европе придется повторить путь африканских стран, такая вероятность все выше», – резюмировал эксперт.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.03.21

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