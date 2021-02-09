Шойгу рассказал об основе российских сил неядерного сдерживания

В России основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сообщили в Минобороны РФ. «Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», – заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в ходе открытия оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Минобороны.

Шойгу отметил, что армия и флот регулярно выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава «глубокого владения обстановкой», а также знания своих сил, возможностей и средств. По его словам, российские военные демонстрируют профессиональный рост, а благодаря спецоперации в Сирии было реализовано много новых способов и приемов ведения боевых действий, которые ранее не применялись.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

Как писал «Новый День», еще в 2019 году США выразили серьезную обеспокоенность в связи с появлением у России новейшего гиперзвукового оружия, в частности, ракетными комплексами «Авангард» и «Кинжал». В сентябре 2018 года оборонно-исследовательское агентство США DARPA презентовало концепт перехватчика Glide Breaker, который будет способен перехватывать российское гиперзвуковое оружие. Презентация состоялась на выставке D60, приуроченной к 60-летию агентства.

Заявлено, что Glide Breaker представляет собой летательный аппарат небольшого размера, который якобы способен уничтожать гиперзвуковые ракеты, так называемым, кинетическим перехватом, который не предполагает отдельной боевой части. Поражение цели происходит с помощью всего корпуса аппарата. Других деталей своей разработки DARPA не сообщает.

По мнению наблюдателей, Штаты далеки от создания оружия, которое способно противостоять российским гиперзвуковым разработкам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.02.21

В лавине погиб известный итальянский альпинист. / В Германии оценивают возможность использования вакцины «Спутник V». / Два острова миллиардера-педофила продадут для выплат его жертвам. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»