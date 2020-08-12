Писателя Владислава Крапивина сегодня ждет операция

Писателя Владислава Крапивина, которого повторно госпитализировали в областную больницу, сегодня перевели в реанимацию и готовят к операции. В каком состоянии находится пациент, не сообщается.

«Перевели в реанимацию. Сегодня готовят к операции», – цитирует ТАСС сноху писателя Ларису Крапивину.

Как ранее писал «Новый День», Владислава Крапивина повторно госпитализировали 10 августа – после того, как родственники писателя сообщили, что его из больницы № 40 выписали в ужасном состоянии. По словам членов семьи, туда он поступил с подозрением на инсульт, но лечили писателя от коронавируса и пневмонии. После выписки 7 августа писатель находился дома. Он не мог двигаться и говорить. Диагноз Covid-19 у Крапивина по мазкам не подтвердился.

После вмешательства СМИ и общественности дело на контроль взял новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. И уже 10 августа Крапивина положили в областную больницу № 1, где он и находится до сих пор.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 12.08.20

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