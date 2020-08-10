Писателя Владислава Крапивина после вмешательства минздрава повторно госпитализировали

Писателя Владислава Крапивина, которого сначала лечили от коронавируса, а затем выписали из больницы в ужасном состоянии, повторно госпитализировали. Владислав Петрович сейчас находится в областной больнице № 1.

Напомним, 15 июля Владислава Крапивина госпитализировали, члены семьи подозревали, что у писателя инсульт, однако из-за поражения легких и пневмонии его лечили от коронавируса. 7 августа Владислава Петровича выписали, родные уверяют: его состояние было хуже, чем до обращения за медицинской помощью. «Вчера из поликлиники по месту жительства был вызван дежурный терапевт. Врач пришел в изумление от того, в каком состоянии выписали пациента. Сейчас идет разговор о срочной консультации хирурга и возможно о новой госпитализации уже в хирургию», – сообщала сноха писателя Лариса Крапивина, отметив, что диагноз Covid-19 у Крапивина по мазкам не подтвердился.

После публикаций в СМИ дело на контроль взял министр здравоохранения области Андрей Карлов. И уже сегодня Владислава Крапивина доставили в областную клиническую больницу № 1, информацию подтвердили в пресс-службе учреждения. В каком состоянии находится пациент, в больнице не сообщают, поскольку это – врачебная тайна. Оперативно связаться с Ларисой Крапивиной корреспонденту РИА «Новый День» не удалось.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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