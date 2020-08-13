Писателю Крапивину сделали срочную операцию: «Откачали 1,5 литра нехорошей жидкости»

Писателю Владиславу Крапивину сделали срочную операцию на ноге. По словам родственников, хирурги откачали 1,5 литра скопившейся жидкости. Сейчас Крапивин находится в реанимации.

«Сегодня командору сделали операцию. Она прошла успешно. Говорят, что из ноги хирурги откачали 1,5 литра нехорошей скопившейся жидкости. Вчера мы смогли договориться с врачами, и в результате Павла (Крапивина – сына писателя, – прим. ред.) сначала пригласили сегодня утром на консилиум, а затем пропустили в реанимацию. Он смог побыть с отцом минут сорок. Командор был в сознании и даже сам подписал согласие на операцию. Подарил врачам свой автограф на официальной бумаге, – рассказала на своей странице в фейсбуке сноха Владислава Петровича Лариса Крапивина. – Я точно знаю, что Пашино присутствие сильно поддержало командора. Для прохода в больницу от врачей было условие, чтобы Паша сдал экспресс-анализ тест на ковид. Павел сделал это ночью. Утром результат был готов – отрицательный. Это мы узнали, когда Паша уже ехал на консилиум. Также договорились, что когда папу Славу после операции и реанимации переведут в палату, то Паша сможет быть с ним всё время. Сейчас главное, чтобы ему хватило сил, а нам веры».

Напомним, Владислава Крапивина в июле положили в больницу № 40 с подозрением на инсульт. Но врачей смутил кашель пациента, и они отправили его на КТ, которое показало поражение легких и пневмонию. Писателя три недели лечили от коронавируса, не обращая внимания на другие симптомы. В итоге, по словам родственников, 7 августа Владислава Крапивина выписали, но домой он вернулся в еще более плохом состоянии, чем до госпитализации – он не мог сам вставать и говорить. Приходившие на дом врачи подозревали последствия инсульта. У писателя, по словам родственников, были какие-то проблемы с ногой.

После огласки этой истории в СМИ дело взял на контроль министр здравоохранения области Андрей Карлов. 10 августа Крапивина повторно госпитализировали, теперь он лежит в областной больнице №1, где и прошла операция.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

Мобильный ID позволит пользователям не запоминать логины и пароли к сайтам. / Сегодня отмечается Всемирный день левшей. / 13 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»