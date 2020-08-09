Семья Владислава Крапивина: «Его выписывают в еще более тяжелом состоянии, чем он был»

Семья писателя Владислава Крапивина заявила, что Командор, ранее госпитализированный с подозрением на Covid-19, сейчас чувствует себя еще хуже. По заявлению близких, его лечили от коронавируса, хотя семья подозревала инсульт.

Об этом написала в соцсети сноха писателя Лариса Крапивина. По ее словам, 15 июля родные отправили его в больницу, потому что он внезапно упал утром, встав с кровати. «Он был в сознании, хотя и плохо разговаривал. И было ощущение, что это инсульт. Была срочно вызвана скорая помощь. Скорая приехала очень быстро. Услышали, что у него небольшой кашель, ну, и вы сами понимаете, что они подумали», – написала она. КТ легких показало наличие пневмонии с 25% поражения. Владислава Петровича определили в палату интенсивной терапии 40-й больницы. 7 августа его выписали, но состояние писателя было намного хуже, чем три недели назад, говорят родственники.

«Вчера из поликлиники по месту жительства был вызван дежурный терапевт. Врач пришел в изумление от того, в каком состоянии выписали пациента. Сейчас идет разговор о срочной консультации хирурга и возможно о новой госпитализации уже в хирургию. Это все случится завтра. А сегодня семья предпринимает отчаянные попытки спасти человека. Он категорически отказывается от любых больниц. Позавчера сыновья Павел и Алексей заказали специальную кровать. Её привезут в понедельник. Также парни съездили в пункт проката, взяли на месяц кислородный аппарат, чтобы легче было дышать и насыщение крови кислородом шло быстрее. Все с командором общаемся, тормошим, рассказываем разные новости. Знаете, если для того, чтобы его спасти и поднять на ноги, нам придется переделать квартиру в больницу, организовать круглосуточное дежурство сиделок и собрать всех лучших врачей мира – мы сделаем это, но только большой вопрос, зачем тогда все эти наши больницы и миллиардные вливания в медицину и здравоохранение?» – написала Лариса Крапивина. При этом, по ее словам, диагноз Covid-19 у Командора не подтвердился.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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