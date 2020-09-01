Ушел из жизни писатель Владислав Крапивин

В Екатеринбурге в возрасте 81 года после тяжелой болезни скончался писатель Владислав Крапивин. Это информацию «Новому Дню» подтвердили в областном минздраве.

Напомним, в июле писателя положили в больницу № 40 с подозрением на инсульт. Но врачей смутил кашель пациента, и его отправили на КТ, которое показало поражение легких и пневмонию. Писателя три недели лечили от коронавируса, не обращая внимания на другие симптомы. В итоге, по словам родственников, 7 августа Владислава Крапивина выписали, но домой он вернулся еще в более плохом состоянии, чем до госпитализации – он не мог сам вставать и говорить. Приходившие на дом врачи подозревали последствия инсульта. У писателя, по словам родственников, были проблемы с ногой.

После огласки этой истории в СМИ дело взял на контроль министр здравоохранения области Андрей Карлов. 10 августа Крапивина повторно госпитализировали, 13-го прошла операция на ноге, после которой его состояние на какое-то время стабилизировалось. Но затем Крапивину снова стало хуже. В последние дни писатель находился в областной клинической больнице № 1.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.09.20

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