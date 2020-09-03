На прощании с Владиславом Крапивиным спели гимн «Каравеллы» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 3 сентября, в екатеринбургском Храме-на-Крови состоялось прощание с писателем, поэтом, педагогом, журналистом, основателем отряда «Каравелла» Владиславом Крапивиным.

Прощание с Владиславом Крапивиным

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проститься с Командором, как называли его ученики и поклонники его таланта, пришли несколько сотен человек. Органы власти были представлены вице-губернатором Павлом Крековым и главой Екатеринбурга Александром Высокинским, который обещал, что именем Крапивина назовут одну из улиц города. Была зачитана телеграмма с выражением соболезнований родным и близким Владислава Крапивина от президента России Владимира Путина.

Но самым эмоциональным стало выступление друга писателя, директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника. Он запел песню «Маленькие барабанщики» – гимн отряда «Каравелла», и его поддержали несколько голосов.

После церковного отпевания прощание с Владиславом Крапивиным продолжилось на Широкореченском кладбище.

Напомним, Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге, в ОКБ № 1 рано утром 1 сентября, в возрасте 81 года. Друзья и коллеги рассказали «Новому Дню», что для них значило творчество писателя. «Крапивина в большей степени интересовали и волновали дети, потому что он очень верил в будущее, хорошее будущее, – поделился писатель Евгений Касимов. – Как мы воспитываем детей, какими они будут – таким и будет наше будущее. Это был очень важный постулат для него. Он был Учителем – с большой буквы. Те, кто читал и полюбил его книги, по определению не могут быть плохими людьми. Потому что его книги были светлыми, чистыми».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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