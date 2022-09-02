На Широкореченском кладбище появился памятник Владиславу Крапивину (ФОТО)

Сегодня на могиле Владислава Крапивина на Широкореченском кладбище был открыт памятник писателю, изготовленный в литейной мастерской уральца Ивана Дубровина.

Как сообщили в ДИПе, родственники писателя хотели, чтобы памятник отражал «внутренний мир Владислава Петровича, его единство с окружающим миром, природой, его высокое назначение на Земле». Для портрета использована фотография из архива семьи.

«Я решила, что не надо его помнить старым. На этой фотографии ему 56 лет. Тогда он был полон сил, работал в «Каравелле», у него было много планов и даже много романов было впереди. Вы спросите, почему он смотрит не прямо на человека? Мы думали об этом тоже. Но решили выбрать такую фотографию, когда он слушает природу, слушает птиц, может, у него какие-то замыслы родились», – поделилась вдова писателя Ирина Крапивина.

Как уже сообщал «Новый День», Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге, в ОКБ № 1 рано утром 1 сентября 2020 года, в 81 год. Прощание с ним прошло 3 сентября, в екатеринбургском Храме-на-Крови. Проститься с Командором, как называли его ученики и поклонники его таланта, пришли несколько сотен человек. Органы власти были представлены вице-губернатором Павлом Крековым и главой Екатеринбурга Александром Высокинским, который обещал, что именем Крапивина назовут одну из улиц города. Была зачитана телеграмма с выражением соболезнований родным и близким Владислава Крапивина от президента России Владимира Путина.





Екатеринбург, Евгения Вирачева

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