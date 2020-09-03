Высокинский: в Екатеринбурге появится улица имени Владислава Крапивина

Одна из улиц Екатеринбурга будет названа именем писателя Владислава Крапивина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на церемонии гражданской панихиды в Храме-на-Крови глава города Александр Высокинский. «Мы будем принимать решение о присвоении одной из улиц города его имени, посмотрим, какая подходит», – сказал он.

Напомним, Владислав Крапивин скончался 1 сентября в ОКБ № 1 в возрасте 81 года после тяжелой болезни.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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