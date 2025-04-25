Возле Верх-Исетского пруда появилась улица Владислава Крапивина

Перспективной улице в Верх-Исетском районе присвоено имя известного детского писателя и почетного гражданина Екатеринбурга Владислава Крапивина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, улица Крапивина будет построена параллельно улице Лоцмановых. Ее расположение неслучайно. В акватории Верх-Исетского пруда уже более 60 лет ходят яхты отряда «Каравелла», который в 1961 году создал и на протяжении нескольких десятилетий возглавлял Владислав Крапивин.

Владислав Крапивин – советский и российский детский писатель, поэт, Командор «Каравеллы», почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области. За годы литературной деятельности он выпустил около 200 книг, переведенных более чем на 30 языков мира.

Владислав Крапивин скончался 1 сентября 2020 года после продолжительной болезни. Проститься с Командором, как называли его ученики и поклонники, пришли несколько сотен человек. На церемонии прощания городские власти пообещали, что в честь легендарного детского писателя будет названа улица.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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