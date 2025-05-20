Депутаты одобрили создание Командорского центра Владислава Крапивина

В 2025 году в Екатеринбурге будет создано государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Командорский центр Владислава Крапивина».

Соответствующее дополнение в программу управления госимуществом одобрили сегодня депутаты заксо.

Алексей Кузнецов, глава МУГИСО, пояснил: «Новое учреждение создается в целях увеличения охвата дополнительным образованием детей и взрослых путем распространения уникальной авторской методики воспитания, не имеющей аналогов в Российской Федерации и в мире».

Напомним, Владислав Крапивин – советский и российский детский писатель, поэт, Командор «Каравеллы», почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области. За годы литературной деятельности он выпустил около 200 книг, переведенных более чем на 30 языков мира. Писатель скончался в 2020 году. В апреле 2025 года его именем назвали улицу в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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