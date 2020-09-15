В Екатеринбурге предложили до 300-летия ввести мораторий на присвоение улицам имен выдающихся людей

До 2023 года в Екатеринбурге могут ввести мораторий на присвоение улицам новых названий в честь выдающихся людей, с таким предложением сегодня в гордуме выступил глава комиссии по топонимике, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский. По его словам, сейчас горожане не знают – какие улицы в городе в честь кого названы, и нужно время на просвещение населения.

По данным комиссии, которые привел Каменский, сегодня в Екатеринбурге менее 5% уникальных топонимических названий улиц. Остальные 95% повторяют те, что есть и в других городах России. Большая часть названий никак не связаны с историей города – улицы носят имена общероссийских, советских персоналий. Более того – мало кто из горожан знает, в честь кого носит название та или иная улица. В пример Сергей Каменский привел выставку «Кто такой Толебок?», которую МИЕ устраивал несколько лет назад: уже в начале ХХ века горсовет давал улицам имена, не понимая истории названий.

«Если мы переименовываем улицу, надо разбираться, что за человек, что за персоналия. И мы предлагаем до 300-летия Екатеринбурга ввести мораторий на переименования улиц в честь выдающихся людей. Надо за это время поднять уровень экспертности городского сообщества – в честь кого улицы названы. Нам надо увековечивать память о человеке, а не просто имя – чтобы знали историю. Ликвидировать советскую традицию, когда просто присваивали имена», – отметил Каменский.

Директор МИЕ подчеркнул, что сегодня надо называть улицы так, чтобы через 20-30 лет не пришлось переименовывать. Сегодня же в Екатеринбурге сохранились названия от дореволюционной и советской топонимики.

«Топонимика Екатеринбурга – это топонимика Свердловска. Доминируют два варианта наименований – много революционеров, немного представителей культуры и науки. Много военных. Практически нет инженеров, хотя мы считались индустриальным городом. Нет представителей врачей или, например, педагогов. Про Крапивина сейчас идет речь – условно у нас Крапивиных на карте нет. Он будет первым», – отметил Сергей Каменский.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.09.20

Сводка по коронавирусу: заболели 124 человек, умерли девять. / В Екатеринбурге поменялась схема подключения тепла: все жилые дома подключат за неделю. / Депутат предрек вторую волну Covid-19, обвинив в этом тусовщиков и гастарбайтеров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»