Неизвестные украли портрет Владислава Крапивина, установленный на его могиле

В Екатеринбурге украли портрет с могилы писателя Владислава Крапивина. Об этом в фейсбуке написала невестка Командора Лариса Крапивина.

«Поскольку могила, по словам охраны кладбища, практически со дня погребения, стала уже местом паломничества сотен людей, то сложно представить, кто из посетителей Широкореченского кладбища или фанатов его творчества мог совершить подобное деяние. Думать, что портрет унесло ветром или он растворился в параллельных пространствах, смешно, потому что размер портрета командора весьма материален и точно был в десять раз больше, чем маленькая открытка. Так же очевидно, что человек или люди, которые совершили это, видимо, не знают, что с кладбища ничего уносить нельзя», – написала она. Лариса Крапивина напомнила, что в сети очень много фото, с которых можно сделать себе портрет писателя, и предложила ворам «побыстрее вернуть вещь на место, где она и должна быть."

Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге, в ОКБ № 1 рано утром 1 сентября, в возрасте 81 года. Летом он попал в больницу с подозрением на инсульт, врачей смутил кашель пациента, и его отправили на КТ, которое показало поражение легких и пневмонию. Писателя три недели лечили от коронавируса, не обращая внимания на другие симптомы. В итоге, по словам родственников, 7 августа Владислава Крапивина выписали, но домой он вернулся еще в более плохом состоянии, чем до госпитализации, после огласки ситуации в СМИ его госпитализировали повторно, в последние дни писатель находился в областной клинической больнице № 1.

На прощании глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в честь писателя в городе назовут улицу.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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