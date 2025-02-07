В честь писателя Владислава Крапивина назовут улицу в Екатеринбурге

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появится улица Владислава Крапивина. Такое решение приняла городская комиссия по топонимике.

«За десятилетия активного творческого пути Владислав Крапивин выпустил более 500 литературно-художественных и публицистических произведений, многие из которых признаны классикой российской детско-юношеской литературы», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Владислав Крапивин скончался 1 сентября 2020 года после продолжительной болезни. Проститься с Командором, как называли его ученики и поклонники, пришли несколько сотен человек. На церемонии прощания городские власти пообещали, что в честь легендарного детского писателя будет названа улица. Владислав Крапивин похоронен на Широкореченском кладбище.

Городская комиссия также присвоила названия сразу нескольким проектируемым улицам в Новокольцовском микрорайоне. Там появятся улицы Аркадия Качко, Анны Шаровой, Николая Сыромятникова, Бориса Павловского, Академика Мокроносова и Уральских Ученых. Кроме того, на территории жилого района «Экодолье» еще одна проектируемая улица получит название «переулок Нежный».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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