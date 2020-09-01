«Романтик-пессимист» и «последний мастодонт»: в Екатеринбурге вспоминают Владислава Крапивина (ФОТО)

Сегодня рано утром не стало без преувеличения самого известного автора книг для детей и подростков на постсоветском пространстве – Владислава Крапивина. Что говорят о писателе его коллеги и почитатели – в материале РИА «Новый День».

Евгений Касимов, писатель, поэт и драматург, член Союза писателей России с 2003 года: «Я был знаком с Владиславом Петровичем больше 40 лет. Мы с ним познакомились в конце 70-х. Я тогда работал рецензентом в журнале «Уральский следопыт». Помню, как-то зашел на работу со своим маленьким сыном Антошкой, чтобы отдать рецензии. И там встретился с Владиславом Петровичем. Он молодой, красивый, только что приехал из Москвы, где у него вышла книжка «Мушкетер и фея». Мы с ним разговариваем, и в это время в комнату заглядывает мой двухлетний сын. «О, какое чудо!» – говорит Владислав Петрович. И подарил Антошке авторский экземпляр своей книги, с подписью «Будущему читателю». Эта книга до сих пор сохранилась в нашей семье.

Потом я понял одну вещь. Крапивина в большей степени интересовали и волновали дети, потому что он очень верил в будущее, хорошее будущее. Как мы воспитываем детей, какими они будут – таким и будет наше будущее. Это был очень важный постулат для него. Он был Учителем – с большой буквы. Те, кто читал и полюбил его книги, по определению не могут быть плохими людьми. Потому что его книги были светлыми, чистыми. При этом нельзя сказать, что он был розовым романтиком. Он был пессимистом. Неодобрительно смотрел на сухих людей, которые были представлены в образовании, культуре – эти люди не задумывались о будущем, а просто были бездушными винтиками системы. И его это сильно возмущало. Поэтому он и создал свой клуб «Каравелла», поэтому писал книги не только для детей. Хотя его считают детским писателем, но перечитайте его «Гуси-гуси, га-га-га!» – это вещь для взрослых. Эта книга вышла в конце 80-х, он очень многое угадал. Его настораживало взрослое отношение ко всему.

Для него основа – культура и гуманитарное образование, которое передается от учителя ученикам. Он очень не любил, когда культура становилась продолжением невнятной политики. Лучшим ему памятником будет… Знаете, в прошлом году мой сын поставил по его книге спектакль «Застава на Якорном поле» в Камерном театре. Постановка пользовалась огромным успехом, но сейчас из-за пандемии ее невозможно показывать. Я принимал участие в переговорах, чтобы этот спектакль появился, потому что чиновники Камерного театра были равнодушными. И Владислав Петрович очень этому возмущался. Он же воспитал не одно поколение.

Нам еще предстоит осознать эту утрату, для нас и нашей культуры. Очень горько».

Андрей Коряковцев, кандидат философских наук, доцент кафедры политологии и организации работы с молодёжью УрГПУ, член Союза российских писателей: «Для меня Владислав Крапивин – последний мастодонт детской и подростковой литературы советского времени. Я считаю, что детская и подростковая литература возникает только в ситуации социального оптимизма. Детская литература не должна быть депрессивной. Крапивин был последним мощным представителем этого социального оптимизма, который он пытался провести в жизнь не только через литературу, но и через свой отряд «Каравелла», который действует в той же парадигме. Сейчас я не вижу детского автора такого же масштаба – все потому же, что в нашем обществе, как мне кажется, настроение депрессивное, отсутствует тот самый социальный оптимизм. Но нельзя говорить, что все закончилось. Сейчас я иду с лекции, на которой немного обсудил со своими студентами тему произведений Крапивина. Они вызывают только позитивную реакцию. Эти книги и сейчас востребованы, они читаются».

Надежда Колтышева, заместитель главного редактора журнала «Урал» по развитию: «Конечно, это абсолютно неоценимая потеря. Для меня Владислав Крапивин – это второй писатель после Бажова, причем второй – только из-за разницы во времени, а не по масштабу таланта. В значительной степени он сформировал и мою личную систему ценностей. И еще хочу отметить, что он учил детей думать самостоятельно. В книгах часто принято так – если взрослый, то он прав. У Крапивина – по-другому. Дерзость «крапивинских мальчиков», можно сказать, вошла в историю. Он был не только писателем, но и воспитателем. Мы счастливые люди, что имели возможность не только читать его книги, они издавались по всему Советскому Союзу, но и жили с ним в одном городе. Сейчас я пересматривала архивы журнала «Урал» и обнаружила, что он впервые напечатал здесь повесть для детей – «Палочки для Васькиного барабана» – еще в 1964 году. Он прекрасно общался с детьми, для них это было огромное счастье».

Мария Фролова, главный библиотекарь отдела обслуживания Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи имени В.П. Крапивина»: «Когда я своих друзей звала, говорила, что здесь библиотека для взрослых и детей, они оглядывались, тыкали пальцем в современных писателей, а потом спрашивали: а Крапивин у вас где? Его творчество было определяющим в жизни целых поколений. Есть повседневная жизнь, где дом, работа, круговерть, а у Крапивина в книгах то, что стоит за всем этим, все на самом деле делается, что действительно важно. Бывают прекраснодушные разговоры о морали, «иди за своей мечтой», только слова, за которыми ничего нет. А такие классики, как Владислав Петрович, они отличаются тем, что все настоящее и хорошее и транслируют не потому, что так надо, а потому, что он сам это прожил и передает то, что видит в жизни. Это и привлекает людей».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева, Анна Темрук

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