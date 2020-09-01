Владислава Крапивина похоронят 3 сентября в Екатеринбурге

Похороны классика детской литературы Владислава Крапивина состоятся 3 сентября на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. В 12:00 начнется церемония прощания с писателем, в 13:00 пройдет панихида в Храме-на-Крови. Об этом рассказал друг литератора, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, сообщает «Национальная служба новостей».

Владислав Крапивин ушел из жизни сегодня рано утром после тяжелой болезни. Ему был 81 год. Друзья и коллеги писателя в материале «Нового Дня» поделились воспоминаниями о легендарном Командоре.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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