Книги Владислава Крапивина стали чаще читать в интернете

Детские библиотеки и книжные магазины устраивают онлайн-мероприятия, посвященные памяти недавно ушедшего из жизни писателя Владислава Крапивина, чтобы, по словам организаторов, напомнить читателям, как важен и бесценен труд детского классика.

«Конечно, это очень печальный повод, чтобы обратиться к творчеству Владислава Крапивина. Сейчас мы заметили всплеск, интерес именно к медиапроектам, т.к. все в гаджетах, все в онлайне. Чтобы не просто прочитать, но и услышать страницы любимых книг. У нас есть проект «Любимые страницы книг В.П.Крапивина». Фрагменты книг выбирали известные люди, просто читатели и поклонники его творчества. Сначала мы думали, что это будет чтение самых любимых страниц, но людям хотелось еще и выразить свое отношение к творчеству Владислава Петровича, потому что оно оставляет в душе отпечаток. Его называют Львом Толстым в детской литературе», – поделилась мыслями с «Новым Днем» заведующая методическим отделом Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Наталья Щепина.

Она считает, что те, кто читают книги Крапивина, – другие. Они вырастают настоящими, хорошими, честными людьми. Ведь именно это он закладывал в своих книгах.

Помимо онлайн-мероприятий библиотеки планируют провести очные встречи с поклонниками творчества, как только эпидемиологическая обстановка это позволит: «Мы будем делать книжные выставки писателя. Его книги постоянно в активном чтении. Не бывает такого, чтобы они пылились. Спрос всегда», – говорит Наталья Щепина.

Областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина запустила сетевую акцию «Вспоминая Командора». Неравнодушные поклонники творчества публикуют в социальных сетях буктрейлеры, видеоролики и воспоминания о детском писателе.

«В основном к творчеству Владислава Крапивина возвращаются те, кто только окончил школу, очень «книжные» дети и те родители, которые зачитывались его книгами и хотят снова окунуться в его творчество», – считает Мария Фролова, главный библиотекарь отдела обслуживания Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи имени В.П. Крапивина.

О наличии книг Владислава Крапивина в книжных офлайн-магазинах беспокоиться не стоит. Любимые произведения многих детей и их родителей всегда есть на полках, т.к. интерес к крапивинским героям не угасает.

Так, коммерческий директор сети магазинов «Дом Книги» Мария Копылова сообщила корреспонденту «Нового Дня», что на его книгах уже выросли многие поколения: «Книги Владислава Крапивина всегда пользовались большим спросом. Мы сделали отдельную выкладку, люди подходят, интересуются. По сравнению с другими писателями он, конечно же, пользуется большей популярностью. Книги «Мушкетер и фея», «Дети синего фламинго», «Мальчик со шпагой» спрашивают чаще всего и для домашнего чтения, и для внеклассного».

Напомним, Владислав Крапивин ушел из жизни 1 сентября. Ранее «Новый День» публиковал воспоминания о писателе.

Екатеринбург, Анна Темрук

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