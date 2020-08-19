Родственники Крапивина рассказали о состоянии писателя после операции: прогнозов врачи не дают

Родственники писателя Владислава Крапивина рассказали, что состояние командора, которому на прошлой неделе сделали операцию и переливание крови, улучшилось. Он в сознании и начал сам принимать пищу. Но врачи окончательных прогнозов не дают, «исход может быть разным».

Как написала на своей странице в фейсбуке невестка писателя Лариса Крапивина, в конце прошлой недели состояние Владислава Крапивина, которому до этого откачали жидкость из ноги, резко ухудшилось. Кормить его пришлось через зонд. Врачи провели консилиум и приняли решение сделать еще один дренаж, а затем – переливание крови.

«В воскресенье утром он почувствовал себя немного лучше, потребовал убрать зонд, поел с аппетитом, а затем сразу попросил телефон, который запрещен в палате реанимации, чтобы позвонить нам и сказать, чтобы мы забирали его из больницы, потому что «он хочет умереть дома». Врачи снова вызвали Павла (сына Крапивина, – прим. ред.)», – написала Лариса Крапивина.

Родственникам удалось убедить писателя продолжить лечение, в воскресенье его состояние резко улучшилось, «это случилось на уровне чуда», говорят родные. Владислава Крапивина перевели из реанимации в отдельную палату, с ним находится сын Павел. Писатель – в сознании, сам принимает пищу, рана на ноге затягивается.

«Пока врачи осторожны в окончательных прогнозах. Говорят, что исход может быть разным», – написала Лариса Крапивина.

Напомним, Владислав Крапивин сейчас находится в областной клинической больнице № 1, где 13 августа ему сделали операцию на ноге, откачав 1,5 литра жидкости. До этого, в июле, писателя положили в больницу № 40 с подозрением на инсульт. Но врачей смутил кашель пациента, и они отправили его на КТ, которое показало поражение легких и пневмонию. Писателя три недели лечили от коронавируса, не обращая внимания на другие симптомы. В итоге, по словам родственников, 7 августа Владислава Крапивина выписали, но домой он вернулся еще в более плохом состоянии, чем до госпитализации – он не мог сам вставать и говорить. Приходившие на дом врачи подозревали последствия инсульта. У писателя, по словам родственников, были проблемы с ногой.

После огласки этой истории в СМИ дело взял на контроль министр здравоохранения области Андрей Карлов. 10 августа Крапивина повторно госпитализировали, 13-го прошла операция.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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