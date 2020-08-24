Писатель Владислав Крапивин снова в реанимации

Писатель Владислав Крапивин второй раз за две недели попал в реанимацию – после недолгого улучшения состояния ему вновь стало хуже. За жизнь мужчины борются врачи областной больницы № 1.

О том, что Владислава Крапивина вновь перевели в реанимацию, сегодня ТАСС сообщила невестка писателя Лариса Крапивина. Никакими подробностями она не поделилась.

В конце прошлой недели «Новый День» писал о том, что состояние писателя после операции на ноге стабилизировалось. Его перевели из реанимации в обычную палату, где с Владиславом Крапивиным находился родной сын. Но уже тогда врачи говорили, что делать какие-либо прогнозы преждевременно.

Напомним, Владислав Крапивин сейчас находится в областной клинической больнице № 1, где 13 августа ему сделали операцию на ноге, откачав 1,5 литра жидкости. До этого, в июле, писателя положили в больницу № 40 с подозрением на инсульт. Но врачей смутил кашель пациента, и они отправили его на КТ, которое показало поражение легких и пневмонию. Писателя три недели лечили от коронавируса, не обращая внимания на другие симптомы. В итоге, по словам родственников, 7 августа Владислава Крапивина выписали, но домой он вернулся еще в более плохом состоянии, чем до госпитализации – он не мог сам вставать и говорить. Приходившие на дом врачи подозревали последствия инсульта. У писателя, по словам родственников, были проблемы с ногой.

После огласки этой истории в СМИ дело взял на контроль министр здравоохранения области Андрей Карлов. 10 августа Крапивина повторно госпитализировали, 13-го прошла операция.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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