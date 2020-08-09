В минздраве обещали помочь заболевшему писателю Крапивину

В министерстве здравоохранения Свердловской области отреагировали на пост Ларисы Крапивиной о состоянии писателя Владислава Крапивина. «Проинформировал министра здравоохранения Андрея Карлова. Он взял все под свой контроль. Обсуждать в публичном пространстве состояние здоровья писателя не могу. При необходимости будет оказан весь комплекс медицинской помощи», – сообщил пресс-секретарь министерства Константин Шестаков.

Напомним, согласно рассказу Крапивиной, писателя госпитализировали 15 июля с подозрением на инсульт, однако из-за кашля его отправили в ковидарий – оказалось, у него поражены 25% легких. Несколько недель он провел в ГКБ № 40, а 7 августа его выписали. При этом, по словам его родственницы, его состояние было намного хуже, чем до госпитализации. «Вчера из поликлиники по месту жительства был вызван дежурный терапевт. Врач пришел в изумление от того, в каком состоянии выписали пациента. Сейчас идет разговор о срочной консультации хирурга и возможно о новой госпитализации уже в хирургию», – написала она, отметив, что диагноз Covid-19 у Крапивина по мазкам не подтвердился.

Екатеринбург, Елена Сычева

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