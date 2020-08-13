Мэрия и дорожники: «Газон выше бордюра – это норма» (ФОТО)

В Екатеринбурге представители мэрии проехали по улицам города, где идет ремонт тротуаров и дорог. Журналистам показали несколько объектов, которые ближе всего к сдаче. Подрядчик везде один – компания «Уралдортехнологии». Вчера оно прославилось тем, что закатало в асфальт деревья на площади Первой Пятилетки.

Один из объектов, который осмотрели чиновники, – это дорога и тротуар на улице Маршала Жукова. По словам директора МКУ «Городское благоустройство» (учреждение выступает техническим заказчиком по таким работам) Антона Козлова, сумма контракта составила 48 млн. За эти деньги подрядчики заменили покрытие на проезжей части, отремонтировали тротуары и обновили газоны. Все работы на участке уже завершены, начата работа комиссии по приему.

Одно из замечаний, на которое обратили внимание журналисты, – высота бордюра. Он сделан вровень с тротуаром и чуть ниже газона, соответственно, землю смоет под ноги пешеходам первым же дождем, о чем заказчиков ремонта и спросил корреспондент «Нового Дня». «Вчера полностью проходил с генподрядчиком и субподрядчиками, я сказал ранее, что приемочная комиссия начала работать, все замечания, включая это, определены, до понедельника будет устранено», – сказал Козлов.

Представитель субподрядчика, треста «Уралтрансспецстрой» Михаил Деревенских объяснил «Новому Дню», что бордюры сделаны правильно, а газон рыхлый, поэтому его надо «прикапывать», то есть дополнительно уплотнять.

В ходе объезда чиновники также осмотрели объекты на улицах Опалихинской, Готвальда, Бебеля и Технической. Во время каждой из остановок обнаруживались недочеты.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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