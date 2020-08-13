Подрядчик, закатавший деревья в асфальт: «Фотографии вырваны из контекста» (ФОТО)

Представитель компании «Уралдортехнологии» Максим Гущин прокомментировал странное благоустройство на площади Первой Пятилетки. Напомним, накануне жители Уралмаша пожаловались, что дорожники буквально закатали деревья в асфальт.

На вопрос корреспондента РИА «Новый День», зачем понадобилось это делать, Гущин заявил, что пока не готов ответить. «Я видел фотографии [этих деревьев], но они вырваны из контекста. Там было демонтировано покрытие и устроен газон. Деревья не погибнут», – заверил он.

Фото предоставлено Максимом Гущиным

Глава комитета по благоустройству Екатеринбурга Тамара Благодаткова добавила, что вчера после скандала асфальтовое покрытие вокруг деревьев действительно разобрали, ошибка подрядчика была исправлена. «Но сам факт плохой», – подчеркнула чиновница.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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