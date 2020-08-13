Подрядчик, закатавший деревья в асфальт: «Фотографии вырваны из контекста» (ФОТО)

Представитель компании «Уралдортехнологии» Максим Гущин прокомментировал странное благоустройство на площади Первой Пятилетки. Напомним, накануне жители Уралмаша пожаловались, что дорожники буквально закатали деревья в асфальт.
На вопрос корреспондента РИА «Новый День», зачем понадобилось это делать, Гущин заявил, что пока не готов ответить. «Я видел фотографии [этих деревьев], но они вырваны из контекста. Там было демонтировано покрытие и устроен газон. Деревья не погибнут», – заверил он.
Глава комитета по благоустройству Екатеринбурга Тамара Благодаткова добавила, что вчера после скандала асфальтовое покрытие вокруг деревьев действительно разобрали, ошибка подрядчика была исправлена. «Но сам факт плохой», – подчеркнула чиновница.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 13.08.20
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