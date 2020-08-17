В Екатеринбурге снова закатали деревья в асфальт (ФОТО)

В Екатеринбурге при дорожном ремонте снова закатали деревья в асфальт. На сей раз – в Кировском районе, неподалеку от пересечения улиц Коминтерна и Фонвизина. Об этом сообщили в соцсетях подписчики группы «Парки и скверы Екатеринбурга». В пресс-службе мэрии оперативно не смогли уточнить, кто подрядчик на этом участке, в пресс-службе районной администрации не берут трубку.

Глава Кировского района Александр Лошаков в беседе с «Новым Днем» также затруднился сказать, какая организация выполняет ремонт на перекрестке. «У нас уже была одна такая жалоба, но там быстро все исправили. Не знаю, речь идет о том же участке или нет», – сказал он.

Очевидно, что это другой участок, – фотокорреспондент агентства, только что побывавший на Коминтерна, убедился, что деревья закатаны в асфальт по-прежнему.

Напомним, ранее аналогичный оригинальный способ асфальтирования применили подрядчики МКУ «Городское благоустройство» на площади Первой Пятилетки на Уралмаше. Представитель подрядчика – фирмы «Уралдорстройтехнологии» – не смог ответить на вопрос «Нового Дня», для чего это было сделано, заявив, что сам он не видел такого, а «фотографии вырваны из контекста».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

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