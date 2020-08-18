Особенности злоустройства в Екатеринбурге в 2020 году. Авторская колонка Катерины Норсеевой

Что-то странное происходит в сфере благоустройства в Екатеринбурге. Судя по заявлениям местных властей, можно сделать недвусмысленный вывод о том, что в городе завелись землекопы-вредители, которые занимаются не благо-устройством, а совсем наоборот.

Во-первых, вторую неделю подряд в Екатеринбурге орудуют асфальтоукладчики, которые, видимо, ненавидят деревья. Сначала они забетонировали зеленые насаждения на площади Первой Пятилетки, потом – на улице Восстания, затем – на Коминтерна. И это только то, что известно СМИ. Если в Орджоникидзевском районе установить злодеев удалось, ими оказались субподрядчики муниципального казенного учреждения «Городское благоустройство», то во втором, похоже, бесчинства с деревьями творят неизвестные. В Кировской райадминистрации виновников, которые поиздевались над тополями на вверенной ему территории, не смог назвать «Новому Дню» даже глава Александр Лошаков, в пресс-службе мэрии спустя сутки ответили, что работы вел Уральский федеральный университет – и именно подрядчики вуза так жестоко обошлись с деревьями. Однако в самом УрФУ категорически это опровергли.

Впрочем, кто бы ни был автором виртуозного асфальтирования тополей и лип, во всех случаях чиновники отчитались о том, что огрехи благоустройства были исправлены. Но и тут обошлось не без казусов. Так, на улице Восстания жительница Екатеринбурга Ольга Беляева сфотографировала, как подрядчик по благоустройству просто закидал лунки у деревьев строительным мусором, а сверху засыпал землей. «Для проверяющих выглядеть после засыпки землей будет как стандартная приствольная лунка», – пишет екатеринбурженка.

Во-вторых, неизвестные же землекопатели фактически спровоцировали потоп на улице Шефской. Два дня участок под Блюхеровским мостом приходится форсировать. Машины с клиренсом пониже утопают и глохнут в гигантской луже. Притом что на Шефской есть ливневая канализация, и ее, по данным муниципального бюджетного учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения», даже чистили в прошлом году. Но и тут вмешались некие злые силы.

«В ходе обследования аварийная бригада обнаружила два заваленных грунтом колодца: на пересечении улиц Сахалинской и Владивостокской, а также в районе дома № 14 по улице Камчатской», – сообщили в мэрии, а в некоторых СМИ даже прозвучало слово «диверсия». «Новому Дню» сообщили, что это могла быть как случайность – «ехал большегруз с грунтом, подпрыгнул на кочке, и с него упал ком земли», так и специально устроенное кем-то злодейство.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

Эксперты назвали послабления полумерами: открытие санаториев и ресторанов уже не спасет туристический сезон. / Уральские эксперты дали прогноз, когда закончится коронавирусный кризис. / Прокуратура начала проверку в ЦПКиО после поломки аттракциона «Катапульта» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»