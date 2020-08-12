На Уралмаше деревья закатали в асфальт (ФОТО)

В Екатеринбурге деревья закатали в асфальт. На это обратили внимание жители Уралмаша, которые написали жалобу в группу «Парки и скверы Екатеринбурга». «У нас на площади Первой Пятилетки дорожники умудрились деревья закатать в асфальт», – пожаловалась подписчица.

Как пояснил «Новому Дню» глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко, это сделали подрядчики МКУ «Городское благоустройство», которые выполняют реконструкцию дороги на улице Ильича.

«У подрядчика или мозгов не хватило, или, наоборот, очень много, что они так умудрились сделать. Сейчас сотрудники отдела благоустройства Орджоникидзевского района этим вопросом занимаются, укажут подрядчику», – сказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.08.20

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