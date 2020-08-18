В мэрии объяснили, почему не уходит вода с Шефской: кто-то завалил ливневку грунтом

В Екатеринбурге с затопленной улицы Шефской вторые сутки не уходит вода. ГИБДД города пришлось выставить патрули на участке, чтобы не пускать туда автомобилистов, хотя некоторые все равно проезжают, а самые неудачливые – топят машины. В МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» сообщили, что отправили на место аварийную бригаду. Работники обнаружили на месте неожиданное.

Как сообщили «Новому Дню» в учреждении, 17 августа аварийная бригада, получив сообщение о затоплении улицы, стала искать место засора, открывая все смотровые колодцы подряд вдоль магистрали. На перекрестке улиц Владивостокской и Сахалинской бригада нашла колодец, заваленный грунтом. После того, как рабочие прочистили его, вода из магистральной сети начала медленно уходить, но сама улица оставалась затопленной. Бригада продолжила поиски и нашла еще один засоренный колодец, у дома № 14 по улице Камчатской. Подъехать к нему сразу спецтехника не смогла. Сейчас МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» расчищает путь для подъезда к колодцу, после чего продолжит устранение засоров.

Напомним, сегодня с утра городская ГИБДД частично перекрыла движение транспорта. Пропускают в основном автобусы и грузовики. Однако некоторые легковые автомобили все же смогли проехать на перекрытый участок, правда, недалеко. Корреспондент агентства стал свидетелем, как одна из машин – Volkswagen Polo – заглохла в самой глубокой части затопленной улицы. Сейчас ее пытаются вытащить на тросе с помощью внедорожника.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

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