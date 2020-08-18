российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 августа 2020, 10:06 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

ГИБДД перекрыла движение по подтопленной улице

Фото из архива

В Екатеринбурге с сегодняшнего утра закрыто движение по улице Шефской под Блюхеровским мостом, недалеко от озера Шарташ. Это связано с тем, что дорога подтоплена после недавно прошедших ливней.

«В связи с подтоплением участка дороги и невозможностью безопасного движения на улице Шефской под Блюхеровским мостом ГИБДД Екатеринбурга закрывает движение транспортных средств до возобновления проезда. Просим с пониманием отнестись к данному решению и искать пути объезда опасного участка дороги», – сообщили «Новому Дню» в инспекции.

Добавим, на подтопление дороги водители жаловались еще вчера. Кроме того, на этом участке подтопление не редкость, хотя его регулярно ремонтируют.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

На екатеринбуржцах испытают китайскую вакцину от коронавируса. / Почти 40% клещей в Свердловской области боррелиозные. / Задержан таксист, предположительно грабивший нетрезвых пассажиров (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Заклятый друг экс-министра транспорта получит 80 млн за дорогу, которая развалилась на приемке

На затопленной Шефской машины продолжают уходить под воду (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,