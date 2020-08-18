ГИБДД перекрыла движение по подтопленной улице

В Екатеринбурге с сегодняшнего утра закрыто движение по улице Шефской под Блюхеровским мостом, недалеко от озера Шарташ. Это связано с тем, что дорога подтоплена после недавно прошедших ливней.

«В связи с подтоплением участка дороги и невозможностью безопасного движения на улице Шефской под Блюхеровским мостом ГИБДД Екатеринбурга закрывает движение транспортных средств до возобновления проезда. Просим с пониманием отнестись к данному решению и искать пути объезда опасного участка дороги», – сообщили «Новому Дню» в инспекции.

Добавим, на подтопление дороги водители жаловались еще вчера. Кроме того, на этом участке подтопление не редкость, хотя его регулярно ремонтируют.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

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