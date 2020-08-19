Мэрия ответила депутату о ремонте ливневок: потоп на Шефской с этим не связан

Администрация Екатеринбурга ответила на критику депутата Дмитрия Сергина о мизерных объемах ремонта дождевой канализации в городе. Народный избранник, комментируя вчерашний потоп на улице Шефской, сообщил, что в 2019 году было отремонтировано всего 58 метров ливневки, тогда как протяженность всей сети составляет 426 километров. Такие цифры были указаны в отчете главы города Александра Высокинского, документ депутаты рассматривали в июне.

«При этом чиновники всегда говорят: чтобы дороги были хорошие, надо в год ремонтировать 10%. По дождевой канализации отремонтировано – 0,01%!!! Если по ливневке подходы те же, что и по дорогам, то это в 1000 раз меньше», – написал Сергин.

В пресс-службе мэрии пояснили, что дождевая канализация ремонтируется только на тех участках, где ее дальнейшая эксплуатация уже невозможна. При этом работы по содержанию ливневки (промывка водой под давлением) проводятся регулярно по всей протяженности сетей. «Отмечаем, что подтопление на перекрестке Шефской и Блюхера было вызвано аварийной ситуацией и не имеет отношения к вопросам ремонта или текущего содержания этого участка сетей. Добавим, что реконструкция и капитальный ремонт ливневой канализации может вестись только одновременно с реконструкцией путепровода. Строительство новых дорог в Екатеринбурге проводится вместе со строительством ливневой канализации», – прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Как ранее писал «Новый День», 17 августа после сильных дождей затопило участок улицы Шефской под Блюхеровским мостом. Утром 18 августа сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение, но машины продолжали застревать в воде. В мэрии ЧП объяснили тем, что кто-то засорил колодцы водоотведения.

Сегодня прокуратура внесла представление главе города Александру Высокинскому и потребовала обеспечить безопасность дорожного движения по улице Шефской.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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