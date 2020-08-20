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Четверг, 20 августа 2020, 10:25 мск

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Алексей Орлов заявил о личной ответственности мэров за потопы на улицах после дождей

И.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов призвал глав муниципалитетов и руководителей коммунальных служб подготовить инфраструктуру к любым капризам уральского климата, в том числе к проливным дождям.

Как сообщили РИА «Новый День», такое заявление Орлов сделал сегодня на заседании областного правительства. «Обращаю внимание профильных министерств и глав муниципальных образований на необходимость тщательной подготовки коммунальной инфраструктуры – она должна быть готова к любым испытаниям погоды, в том числе к большому количеству осадков. Главы муниципальных образований и руководители коммунальных служб несут персональную ответственность за подготовку коммунальной инфраструктуры», – сказал он.

По его словам, ситуации, когда в муниципалитетах, в том числе в таких крупных городах, как Екатеринбург и Нижний Тагил, дороги и помещения оказываются подтопленными – недопустимы.

Как ранее писал «Новый День», 17 августа после сильных дождей затопило участок улицы Шефской под Блюхеровским мостом. Утром 18 августа сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение, но машины продолжали застревать в воде. В мэрии ЧП объяснили тем, что кто-то засорил колодцы водоотведения. Вчера прокуратура внесла представление главе города Александру Высокинскому и потребовала обеспечить безопасность дорожного движения по улице Шефской. В администрации Екатеринбурга заявили, что подтопление на перекрестке Шефской и Блюхера было вызвано аварийной ситуацией и не имеет отношения к вопросам ремонта или текущего содержания этого участка сетей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.08.20

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