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Среда, 19 августа 2020, 11:14 мск

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Прокуратура внесла Высокинскому представление за потоп на Шефской

Прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга Александру Высокинскому и потребовала обеспечить безопасность дорожного движения по улице Шефской.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, после сообщений СМИ о потопе под Блюхеровским мостом прокуратура начала проверку. Выяснилось, что городские власти не приняли своевременных мер по ликвидации ЧП и организации безопасного движения на затопленном участке. Они даже не озаботились тем, чтобы огородить опасный отрезок дороги.

«В связи с тем, что приведенное бездействие создавало угрозу дальнейшего причинения вреда участникам движения, должностными лицами ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу принято самостоятельное решение о введении ограничений на анализируемом участке за счет собственных сил и средств», – отметили в прокуратуре. В дальнейшем прокуратура вместе с ГИБДД проанализирует причины потопа на Шефской и оценит качество проведенного здесь ремонта.

Напомним, участок улицы Шефской под Блюхеровским мостом затопило после сильных дождей 17 августа. Утром 18 августа гаишники частично перекрыли движение, но машины продолжали застревать в воде. В мэрии ЧП объяснили тем, что кто-то засорил колодцы водоотведения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.20

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