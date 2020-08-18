На затопленной Шефской машины продолжают уходить под воду (ФОТО)

На улице Шефской, перекрытой из-за вчерашнего подтопления, сегодня вновь открыли движение, но не для всех.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления ГИБДД по Екатеринбургу, экипажи ДПС стоят со стороны Орджоникидзевского и Кировского районов и выборочно пропускают машины под Блюхеровский мост. «В основном, автобусы и грузовой транспорт. Пропускают по ситуации», – сказали «Новому Дню» в ведомстве.

Однако некоторые легковые автомобили все же смогли проехать на перекрытый участок, правда, недалеко. Корреспондент агентства стал свидетелем, как одна из машин – Volkswagen Polo – заглохла в самой глубокой части затопленной улицы. Сейчас ее пытаются вытащить на тросе с помощью внедорожника.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на МУП «Водоотведение и искусственные сооружения» сообщили «Новому Дню», что отправили на место аварийно-ремонтную бригаду. «Решат проблему до конца дня», – сказали в пресс-службе мэрии.

Видео с места событий появится на канале агентства в ближайшее время.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

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