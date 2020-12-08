Арбитражный суд Свердловской области разрешил называть крупного дорожного строителя «бракоделом»

Арбитражный суд Свердловской области сегодня вынес решение по иску ООО «УралДорТехнологии» к руководителю «Трансперенси Интернешнл – Екатеринбург» Екатерине Петровой о защите чести и достоинства. Судья постановил в иске отказать полностью.

«По заключению судебного эксперта большинство из оспариваемых фраз были признаны оценочным суждением. А верность оставшихся мы подтвердили документами, например, у нас есть письма в МКУ «Городское благоустройство» о сроках проведения работ, по развалившимся кернам – протоколы испытаний, по другим претензиям было письмо «УралДорТехнологии» в минстрой, что нет уклонов, а дождеприемники выше уровня асфальта, и во время дождей дорогу зальет. Так и произошло осенью. Мой адвокат пока не советует называть их бракоделами, так как это решение первой инстанции. Мы даже не сомневаемся, что они попытаются оспорить. Ну а потом будет можно», – прокомментировала Петрова решение Арбитражного суда Свердловской области. Еще одним ответчиком было СМИ – 66.ru. В их отношении принято такое же решение, в иске отказано.

Напомним, иск дорожников был связан с ремонтом улицы Шефской. Петрова нашла нарушения, рассказала о них в фейсбуке, а «УралДорТехнологии» посчитали ее пост порочащим репутацию и потребовали дать опровержение. Так, общественница должна опровергнуть фразы: «...Объекты этого подрядчика почему-то ремонтируются никак…», «... Я писала про них – очень сомнительные ребята...»; «Спойлер – всё плохо»; «...В итоге получается, что нас опять обманули. Или готовятся обмануть. Дорога, которая развалилась во время взятия проб почти по всей длине, не должна быть оплачена, в противном случае, я усматриваю здесь признаки уголовного преступления…» и другие.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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