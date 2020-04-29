Сотрудницу «Трансперенси Интернешнл – Р» в Екатеринбурге судят за публикацию о дорожных подрядах

ООО «УралДорТехнологии» подало в суд на сотрудницу «Трансперенси Интернешнл – Р» (признано иноагентом) в Екатеринбурге Екатерину Петрову за публикацию на фейсбуке – Петрова писала о качестве ремонта дорог в Орджоникидзевской районе, в частности, улицы Шефской. Ответчиками также сайт 66.ru и журналист издания Александра Морозова. «Трансперенси Интернешнл – Р» привлечено в качестве третьего лица.

Иск был подан 14 февраля, сегодня должно было состояться заседание, ответчики попросили его отложить. «УралДорТехнологии» требуют разместить опровержение информации – от журналистов на странице сайта, а от Петровой – на фейсбуке. Так, общественница должна опровергнуть фразы: «...Объекты этого подрядчика почему-то ремонтируются никак…», «... «Я писала про них – очень сомнительные ребята...»; «Спойлер – всё плохо»; «...В итоге получается, что нас опять обманули. Или готовятся обмануть. Дорога, которая развалилась во время взятия проб почти по всей длине не должна быть оплачена, в противном случае, я усматриваю здесь признаки уголовного преступления…» и другие. Заявитель считает, что они порочат деловую репутацию общества с ограниченной̆ ответственностью «УралДорТехнологии».

Среди фраз, которые должно опровергнуть СМИ: «...По неофициальной информации, претензии к подрядчику у чиновников все же есть – ему дали срок до 15 октября, чтобы исправить уклон на Шефской, которого пока недостаточно, чтобы вода уходила с проезжей части…», «...Как «УралДорТехнологии» получали выгодные контракты…», «...К середине лета, по словам Екатерины, на улицах Шефской и Индустрии только уложили нижний слой и частично поменяли бордюры, а на Таганской не делали ничего. При этом по контракту все работы должны были закончить до 30 сентября…».

«Они требуют только опровержения, финансовое возмещение не заявлено, но если выиграют, будут иметь право требовать компенсацию в рамках гражданско-правового производства. Мы будем ходатайствовать о назначении судебной лингвистической экспертизы, наш лингвист не нашел утверждений, подходящих под исковое требование», – прокомментировала «Новому Дню» Екатерина Петрова.

Напомним, летом прошлого года Екатерина Петрова на фейсбуке заявила, что компания бизнесмена Романа Жданова «УралДорТехнологии» получит более 88 миллионов рублей за ремонт дороги, керны которой рассыпались при проверке. «Новый День» получил подтверждение от вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова и МКУ «Городское благоустройство» о том, что первые керны не прошли проверку, зампредседателя комитета благоустройства Виктор Юровицкий в процессе ремонта комментировал, что есть замечания по качеству асфальтирования. Но представители мэрии заверяли, что к сдаче работ все недостатки устранили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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