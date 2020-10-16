Администрация Екатеринбурга засекретила информацию о ремонте Шефской, где развалились керны

МУП «Городское благоустройство» отказалось разглашать итоги проверки ремонта улицы Шефской. Подрядчик ООО «УралДорТехнологии» подало в суд на руководительницу «Трансперенси Интернешнл – Р» в Екатеринбурге Екатерину Петрову из-за ее публикации о некачественном ремонте.

Защитник общественницы Алексей Бушмаков направил адвокатский запрос на имя директора МУП «Городское благоустройство» Антона Козлова с просьбой предоставить необходимые документы – копию письма от МКУ в адрес председателя комитета по благоустройству Тамары Благодатковой от 14.08.2019. Корреспонденту «Нового Дня» Бушмаков пояснил, что речь идет об итогах проверки отремонтированной дороги, приложениях к подряду. Однако «Городское благоустройство» предоставить данные отказалось.

«Испрашиваемая информация (приложение к письму № 2584) разрабатывалась ООО «УралДорТехнологии» в целях исполнения своих обязательств по контракту, следовательно, содержит в себе коммерческую тайну, на основании чего МКУ «Городское благоустройство» предоставить испрашиваемые документы не может», – говорится в ответе. Кроме того, чиновники в качестве аргумента отказа заявили об ошибках при оформлении запроса. Бушмаков обратился в прокуратуру, указав, почему эти аргументы стоит считать незаконными и необоснованными.

Прокуратура сообщила, что после проверки доводы Бушмакова подтвердились, подготовлено заявление о возбуждении административного дела, однако никакого дела не появилось, потому что прокуратура не смогла вовремя подать документы в суд, вышли сроки привлечения к ответственности. «Прокурор увидел нарушение, но не вовремя обратился в суд с постановлением о возбуждении административного дела. Если адвокат видит нарушение прав, он должен сам идти в суд, но административное дело возбуждает прокуратура. На это отводится два месяца, эти два месяца письмо у них просто пролежало. Они протянули сроки. У меня даже есть мысль, что это сделано намеренно», – заявил адвокат.

Напомним, скандалом обернулся ремонт улицы Шефской в Екатеринбурге в прошлом году. Екатерина Петрова заявила, что компания бизнесмена Романа Жданова «УралДорТехнологии» получит более 88 миллионов рублей за ремонт дороги, керны (образцы) которой рассыпались при проверке. «К сведению, на приемке у них развалились почти все керны (адреса у меня есть). И именно по этим самым кернам мы проехались в надежде увидеть свежий переделанный асфальт, учитывая, что акты все подписаны. Только в одном месте из пяти, где были претензии, вроде что-то сделано, но это неточно», – рассказала общественница. Информацию том, что пробы на самом деле развалились, «Новому Дню» подтвердили в МКУ, но заявили, что недоделки были устранены. А после «УралДорТехнологии» подали в суд на Петрову, соответчиками также значатся сайт 66.ru и журналист издания Александра Морозова. От них требуют опровергнуть разную информацию, в том числе фразы: «...Объекты этого подрядчика почему-то ремонтируются никак…», «... «Я писала про них – очень сомнительные ребята...»; «Спойлер – всё плохо». Следующее заседание назначено на 17 ноября.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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