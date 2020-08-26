Коммунальщики заявили, что ведут «мониторинг» ливневки на Шефской

В администрации Екатеринбурга прокомментировали, как решается проблема с дождевой канализацией на улице Шефской. Напомним, участок под мостом на Блюхера на прошлой неделе дважды затопило из-за сильных ливней. ГИБДД пришлось перекрывать дорогу, так как автомобили застревали и глохли в разлившейся воде.

В мэрии указали, что службы благоустройства прочистили сеть после очередного потопа. «Ведем мониторинг состояния сети на предмет засорения и обеспечения своевременной очистки от мусора», – отметили в профильном комитете.

Прокуратура Екатеринбурга внесла два представления городским властям за запоздалую реакцию на подтопление улицы Шефской. Первое получил глава Александр Высокинский, второе – его первый зам Александр Ковальчик, исполнявший обязанности мэра на время отпуска Высокинского. Комитет благоустройства мэрии выдвинул оригинальную версию первого ЧП на Шефской: кто-то зачем-то то завалил грунтом два колодца водоотведения. Причина второго подтопления в комитете до сих пор не прокомментировали.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.20

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