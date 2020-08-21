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Пятница, 21 августа 2020, 15:35 мск

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Ковальчик получил предупреждение от прокуратуры за второй потоп на Шефской

Прокуратура Екатеринбурга во второй раз сделала предупреждение городским властям, которые не могут справиться с последствиями сильных ливней. Надзорный орган указал на недостатки работы коммунальных и дорожных служб муниципалитета, а также на несвоевременное принятие мер для устранения подтоплений.

На этот раз предостережение прокуратуры получил исполняющий обязанности главы города Александр Ковальчик (мэр Александр Высокинский находится в отпуске). По прогнозу метеорологов, в ближайшие выходные ожидаются обильные дожди, поэтому сохраняется высокий риск подтопления. Поэтому городские службы должны принять дополнительные меры, чтобы предотвратить ЧП или оперативно устранить его последствия, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Напомним, в Екатеринбурге в течение недели дважды затопило участок улицы Шефской под мостом на Блюхера. В разлившейся воде застряли несколько автомобилей. ГИБДД пришлось перекрывать дорогу – 17 августа частично, а сегодня, 21 августа, полностью. В обоих случаях коммунальные службы города прибыли на место происшествия с опозданием. По версии администрации Екатеринбурга, первый потоп на Шефской случился из-за того, что два колодца водоотведения оказались завалены грунтом. Причина второго затопления пока неизвестна.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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