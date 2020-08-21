ГИБДД закрыла улицу Шефскую – там опять потоп (ФОТО)

На улице Шефской случился второй потоп за неделю. Из-за ночного ливня участок под Блюхеровским мостом опять превратился в реку, в воде едва не затонули несколько автомобилей.

Сегодня утром сотрудники ГИБДД полностью перекрыли улицу. На проезжей части выставлено ограждение, передает корреспондент РИА «Новый День».

Участок закрыт, пока коммунальные службы не откачают воду. В пресс-службе администрации города агентству сообщили, что специалисты ВОИС и комитета благоустройства уже выехали на место «для установления причины подтопления». Автомобилистов просят в ближайшее время выбирать пути объезда.

Первый потоп на улице Шефской произошел 17 августа, причем на проблемном участке вода стояла почти двое суток. В мэрии причины ЧП объяснили тем, что кто-то засорил колодцы водоотведения. Позднее прокуратура внесла представление главе города Александру Высокинскому за непринятие своевременных мер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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