российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 августа 2020, 10:06 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

ГИБДД закрыла улицу Шефскую – там опять потоп (ФОТО)

На улице Шефской случился второй потоп за неделю. Из-за ночного ливня участок под Блюхеровским мостом опять превратился в реку, в воде едва не затонули несколько автомобилей.

Сегодня утром сотрудники ГИБДД полностью перекрыли улицу. На проезжей части выставлено ограждение, передает корреспондент РИА «Новый День».

Участок закрыт, пока коммунальные службы не откачают воду. В пресс-службе администрации города агентству сообщили, что специалисты ВОИС и комитета благоустройства уже выехали на место «для установления причины подтопления». Автомобилистов просят в ближайшее время выбирать пути объезда.

Первый потоп на улице Шефской произошел 17 августа, причем на проблемном участке вода стояла почти двое суток. В мэрии причины ЧП объяснили тем, что кто-то засорил колодцы водоотведения. Позднее прокуратура внесла представление главе города Александру Высокинскому за непринятие своевременных мер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.08.20

«Уральские авиалинии» объявили трехдневную распродажу билетов со скидкой до 50%. / МЧС: сильные дожди могут привести к новым подтоплениям. / В центре Екатеринбурга появился стрит-арт с изображением Навального с подорожником (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На затопленной Шефской машины продолжают уходить под воду (ФОТО, ВИДЕО)

Прокуратура внесла Высокинскому представление за потоп на Шефской

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Фоторепортаж,