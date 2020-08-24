Высокинский поручил подчиненным разобраться с потопами на улице Шефской

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вышел из отпуска и на первом же оперативном совещании поднял вопрос о подтоплениях улицы Шефской. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня градоначальник поручил своему заместителю по вопросам благоустройства Алексею Бубнову «проанализировать ситуацию» на этом участке. «Требую в дальнейшем не допускать таких случаев и при необходимости обеспечивать оперативный ремонт, а также регулярную промывку дождевой канализации», – указал мэр.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге прошли сильные ливни, из-за чего улицу Шефскую на участке под мостом Блюхера дважды затопило. Автомобили, которые пытались форсировать огромную лужу, застревали в воде и глохли. Сотрудникам ГИБДД пришлось два раза перекрывать проблемный участок – в понедельник частично, в пятницу полностью. В обоих случаях коммунальные службы города прибыли на место происшествия с опозданием. По версии городского комитета благоустройства, первый потоп на Шефской случился из-за того, что кто-то завалил грунтом два колодца водоотведения. Причина второго затопления неизвестна до сих пор.

Прокуратура внесла два представления городским властям за запоздалую реакцию на ЧП. Первое получил глава Александр Высокинский, второе – его первый зам Александр Ковальчик, исполнявший обязанности мэра на время на отпуска начальника. Вице-губернатор Алексей Орлов также посчитал, что ответственность за дождевые подтопления улиц несет муниципальная администрация.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.08.20

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