В Екатеринбурге сменили ответственного за ливневку и состояние плотин

В екатеринбургском МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» сменился руководитель: вместо Александра Репина директором учреждения стал Вячеслав Черемных. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, недавно к состоянию ливневой канализации в Екатеринбурге возникли серьезные претензии. 17 августа после сильных дождей затопило участок улицы Шефской под Блюхеровским мостом. Утром 18 августа сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение, но машины продолжали застревать в воде. В мэрии ЧП объяснили тем, что кто-то засорил колодцы водоотведения.

19 августа прокуратура внесла представление главе города Александру Высокинскому и потребовала обеспечить безопасность дорожного движения по улице Шефской. 20 августа и.о. губернатора Алексей Орлов заявил, что главы муниципальных образований и руководители коммунальных служб несут персональную ответственность за подготовку коммунальной инфраструктуры, в том числе и к сезону дождей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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