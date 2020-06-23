Екатеринбургская дума впервые утвердила мэрский отчет Высокинского

Гордума Екатеринбурга приняла годовой отчет мэра Александра Высокинского, несмотря на огромное количество претензий, которые депутаты высказывали к работе администрации ранее. Удовлетворительную оценку главе поставил 31 народный избранник, двое высказались против, еще один воздержался. Однако совсем без волнений в думе не обошлось – депутаты критиковали Высокинского за гранитную плитку, «зеленые бунты» и негибкость в градостроительной политике.

Напомним, 300-страничный отчет мэра депутаты подробно рассматривали на всех комиссиях думы. Поэтому сегодня вопрос решили рассматривать без доклада, но Александр Высокинский все же попросил дать ему коротко выступить перед сессией вопросов. Градоначальник перечислил основные достижения Екатеринбурга за 2019 год (стабильная работа промышленных предприятий, 835 миллиардов рублей в обороте розничной торговли, 170 миллиардов рублей инвестиций), и особенно подчеркнул лидерство уральской столицы по некоторым показателям в сравнении с другими городами-миллионниками за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Так, по данным мэрии, уральская столица оказалась на первом месте по средней заработной плате (54 976 рублей), естественному приросту населения (+1 483 человека), и находится на втором месте по вводу жилья (1,344 квадратных метров), отставая только от Краснодара.

Во время обсуждения мэрского отчета роль главного оппозиционера взял на себя молодой коммунист Андрей Пирожков. Он начал выступление с вальяжной критики: «Господин мэр, вы закатали весь город в гранит. У вас какой-то личный интерес к граниту?». Коллеги начали шикать на него, но Высокинский спокойно ответил, что если Екатеринбург хочет быть европейским городом, то гранит на тротуарах нужен. «Мы дожмем тех подрядчиков, которые укладывали плитку в прошлом году. Продолжать ремонт тротуаров или нет – мы будем решать с вами вместе. Но не переживайте, работать качественно мы можем», – заявил мэр.

Далее Пирожков обвинил градоначальника в нежелании общаться с противниками реконструкции парка XXII Партсъезда, а затем потребовал вернуть студенческий проездной в метро. В зале поднялся шум: несколько депутатов предложили лишить Пирожкова права голоса за то, что он вместо конструктивных вопросов пытается навязать оценку. Но спикер Игорь Володин ограничился замечанием коммунисту. Пирожков в том же обвинительном тоне успел задать вопрос по судьбе ДК Химмаш, за сохранение которого выступали жители. Александр Высокинский сообщил, что районный дворец культуры перейдет в муниципальную собственность до конца 2020 года. Но затем встанет вопрос о реконструкции здания, так как на ремонт потребуется не менее 1,5 миллиарда рублей.

В обсуждении была затронута и тема реконструкции Южных очистных сооружений – источника неприятного запаха на Химмаше. Высокинский заявил, что МУП «Водоканал» делает все, что от него зависит, но полное переоборудование станции стоит 6-7 миллиардов рублей, а таких денег в инвестиционной программе предприятия сейчас нет. Много средств МУП тратит на другие объекты, которые, в том числе, связаны с предстоящей Универсиадой в Екатеринбурге. При этом, отвечая на вопрос Дмитрия Сергина, мэр сообщил, что в 2021 году на очистных будут проведены работы для нейтрализации испарений отходов.

Тимофей Жуков попросил градоначальника оценить, как работает инвестиционная программа метрополитена с учетом падения пассажиропотока. Александр Высокинский отметил, что за первый и второй квартал 2020 года выручка действительно упала, но повышения тарифов на проезд не будет. Сейчас ЕМУП использует деньги, которые были выделены на проектировку второй линии метро, на замену подвижного состава (об этом мэр говорил еще в декабре 2019 года – прим. ред.).

Работу администрации по градостроительным вопросам Высокинский оценил положительно, хотя за 2019 год мэрия получила несколько представлений от прокуратуры по жалобам застройщиков. Он признал, что переговоры со строительным бизнесом бывают трудными, однако отметил, что при нем не было подписано ни одного постановления о точечной застройке. Мэр также подтвердил, что никаких застроек зеленых зон в Екатеринбурге больше не будет. «Есть спорные вещи, конечно. Например, березовая роща в Академическом, где земля предназначена для строительства учреждения образования. Когда речь идет о социальных объектах, еще можно посмотреть, как совместить. Но переводить зеленые зоны под жилую застройку точно никто не будет. Если у вас есть конкретные примеры, где так происходит, скажите, и мы это дело остановим», – обратился Высокинский к депутатам. С его слов, слухи о возможной стройке в парке имени Маяковского ложные, а в парке РТИ точно не планируется возведение апартаментов.

Высокинский также заверил, что администрация продолжит работу по «школьному вопросу». В ближайшие годы прогнозируется прирост населения в Екатеринбурге, поэтому нужно изыскивать средства на строительство и капремонт учебных заведений. Отвечая на другие вопросы, градоначальник подчеркнул, что все его заявления, в том числе по канатной дороге, остаются в силе, но коронавирус сдвинул некоторые планы. Когда обсуждение перешло к стадии депутатских выступлений, на заседании едва не разразился скандал. Андрей Пирожков припомнил, что на днях военкомат в очередной раз пытался забрать его в армию и обвинил в этом Высокинского: «Это происходит каждый раз, когда я голосую против по важным вопросам. Я уверен, что Александр Геннадьевич имеет к этому прямое отношение. Меня удивляет, что не служивший мэр раздает указания военкоматам». Депутаты снова потребовали санкций для коммуниста, так как тот начал переходить на личности. Председатель думы Игорь Володин пожал плечами, но больше не давал слова бунтовщику.

Другой оппозиционер думы, Константин Киселев, ограничился минимальной критикой в адрес мэра. Он подчеркнул, что недоволен приведенными в отчете цифрами. По его мнению, в городе неоправданно высокая смертность от онкологических заболеваний и болезней кровообращения, высокий процент износа школьных зданий, а сама администрация работает «машиной по отпискам», если дело касается депутатских запросов, так как чиновники ответили только на 5% обращений. На этом основании Киселев решил поставить неудовлетворительную оценку всей администрации города.

«Извините, но сейчас вы вводите в заблуждение своих коллег, – не сдержался Высокинский. – за прошлый год в адрес администрации поступило 542 обращения депутатов. Из них по 67% были даны разъяснения, по 30% приняты положительные решения, и только 12 обращений получили отказ. Мы готовы дать официальную информацию по всем цифрам, что озвучил Константин Киселев. Дума – это не то место, где можно водить коллег за нос».

Еще один критик мэрии Дмитрий Сергин высказался довольно осторожно: «Я не готов ставить двойку мэру, но и говорить, что все хорошо у нас в городе – не буду. В отчете было много воды, которую надо убирать». Остальные депутаты поддержали мэрский отчет, приводя разные аргументы. Например, Александр Колесников заявил, что его радуют социально-экономические показатели за 2019 год. При этом депутат довольно резко высказался по поводу протестов в парке XXII Партсъезда: «Я категорически против, чтобы товарищ Высокинский тратил время на встречу с бунтовщиками. Это не сквер жителей, не их территория. Удалось выбить федеральные деньги, чтобы сделать из этого пустыря конфетку. Будьте любезны, продолжайте свою работу товарищ мэр, никаких переговоров с террористами. У вас есть замы для этого». Михаил Вечкензин заявил, что не ожидал увидеть протестный «цирк» на заседании, так как «все же заранее договорились принять отчет».

После одобрительного голосования Александр Высокинский поблагодарил депутатов за «хороший и откровенный разговор». Его проводили аплодисментами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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