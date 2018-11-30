ДК «Химмаш», который защищали жители района, будет сохранен

В Екатеринбурге разрешился конфликт вокруг дворца культуры «Химмаш», который жители просили защитить от сноса. Вчера глава города Александр Высокинский провел встречу с собственником здания, депутатом заксобрания Валерием Савельевым. Обе стороны договорились, что ДК вместе с детскими кружками и секциями будет сохранен. Мэрия начнет работу по поиску земельного участка для обмена. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы администрации города.

Напомним, земельный участок вместе с дворцом культуры принадлежит компании AVS Group, созданной парламентарием Валерием Савельевым. Бизнесмен планировал снести ДК, чтобы на его месте построить две жилых высотки с социальной инфраструктурой на первых этажах. Но жители района возмутились этой инициативе. С февраля 2018 года возле ДК «Химмаш» прошло несколько пикетов, активисты собирали подписи против сноса. В защиту здания высказывались известные уральские общественники и медийные персоны. В итоге дворец культуры, построенный еще в 60-х годах, останется нетронутым.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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