«Высокинский обещал сделать адекватное предложение»: AVS Group о передаче ДК «Химмаш»

Появились подробности переговоров властей Екатеринбурга и компании AVS Group о сохранении ДК «Химмаш». Напомним, администрация города рассматривает вариант обмена объекта, принадлежащего бизнесмену и областному депутату Валерию Савельеву, на другой земельный участок.

Как рассказал РИА «Новый День» вице-президент компании Андрей Станкевич, конкретных предложений от мэрии пока не поступало. Однако глава города Александр Высокинский выслушал пожелание собственника по цене объекта и пообещал найти адекватную замену.

«В каком формате будет проходить обмен, пока не знаем. Есть два понятных и прозрачных способа. Во-первых, существует законная процедура изъятия объекта для муниципальных нужд. Когда проводится оценка объекта и земельного участка, вносится в бюджет определенная сумма и происходит выкуп. Во-вторых, возможен обмен по договору мены, где также производится оценка и предлагаются варианты муниципального имущества – участок или здание. На личной встрече с Савельевым Высокинский отметил, что предложение подготовлено. Но мы пока его не видели, поэтому нельзя сказать сейчас, насколько все устраивает. Но политическая воля есть, Высокинский дал гарантии, что договоримся. Мы согласны на диалог, и с приходом нового мэра он начался», – сообщил собеседник агентства. Он также добавил, что общая стоимость ДК вместе земельным участком является коммерческой тайной.

Напомним, в день общероссийского приема граждан к главе города Александру Высокинскому обратились жители Чкаловского района, которые просили защитить ДК «Химмаш». Градоначальник сообщил, что есть принципиальное решение сохранить здание. В будущем дворец культуры вместе с детскими кружками и секциями планируется передать в муниципальную или областную собственность. Вопрос находится на личном контроле главы Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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