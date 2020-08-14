Суд отправил дело экс-начальника полиции обратно прокурору – по нему невозможно вынести решение

Свердловский областной суд утвердил свое решение отправить обратно прокурору дело бывшего начальника полиции Первоуральска Олега Грехова, а также его экс-коллеги по отделу «К» ГУ МВД России по Свердловской области Артема Письменного, обвиняемых в получении взятки. «Обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения», – сказано в сообщении пресс-службы областного суда.

Решение суда вступит в силу через десять дней, если его не обжалуют стороны. Ранее адвокат Грехова Ольга Кезик сообщала «Новому Дню», что защита экс-начальника возражала против возвращения дела прокурору, поскольку все недочеты предварительного расследования можно было устранить в ходе рассмотрения по существу. Однако будет ли обжаловано сегодняшнее решение, пока неизвестно. «Мы пока не решили вопрос об обжаловании, надо все проанализировать», – сказала «Новому Дню» адвокат Грехова.

Напомним, по версии следствия, в 2012 году Грехов, который на тот момент был сотрудником отдела «К» в ГУ МВД России по Свердловской области, за вознаграждение участвовал вместе со своим коллегой Артемом Письменным в передаче материалов прослушки телефонных переговоров Евгения Ройзмана бывшему сотруднику прокуратуры Алексею Карпову, впоследствии осужденному за убийства. Письменный также впоследствии был приговорен к 1,6 года лишения свободы условно за разглашение государственной тайны. Грехов был задержан в ноябре 2018 года по подозрению в коррупции, позднее защита добилась изменения меры пресечения – суд запретил ему общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми и свидетелями по данному уголовному делу.

Сам Грехов заявлял «Новому Дню», что не понимает деталей обвинения, предъявленного ему. «Мне предъявили обвинение, в целом я понимаю, но я не знаю деталей, будет разбирательство, будет понятно, что и как, ‒ сказал он. ‒ Я законодательство не нарушал. В том, чем меня обвиняют, я считаю, что это оговор, я уверен, что объективно в этом разберутся. Это первое. Во-вторых, я сотрудничаю со следствием, никуда не бегаю, ничего постыдного я не делал. По версии следствия, я взял взятку шесть лет назад. Пока нет смысла говорить, от кого».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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