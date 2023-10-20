Суд взыскал с осужденных высокопоставленных экс-полицейских суммы полученных взяток

Осужденные за взятку экс-начальник полиции Первоуральска Олег Грехов и его подельник Артем Письменный должны выплатить государству 400 тысяч рублей. Такое решение принял суд по иску прокуратуры.

В июне 2021 года бывшие высокопоставленные силовики были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Грехов получил штраф в размере 5 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на 3 года. Письменный был оштрафован на 2 миллиона рублей с лишением специального звания «подполковник полиции в отставке».

По данным следствия, Грехов и Письменный получили взятку в размере 300 тысяч рублей, а также Грехову была передана еще одна взятка в 100 тысяч рублей. Когда уголовное дело рассматривалось в суде, вопрос взыскания этих средств не обсуждался. Прокуратура обратилась с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга.

«В судебном заседании ответчики заявили о пропуске срока исковой давности, суммы были получены в 2012 и 2017 годах, а значит, требовать назад их нельзя. Суд отметил, что факт получения взяток был установлен вступившим в законную силу приговором Свердловского областного суда в 2021 году. До этого момента у прокуратуры не было оснований для предъявления искового заявления о взыскании средств.

Решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Ответчики не согласились с ним и обжаловали его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для вмешательства в судебный акт суда первой инстанции и оставила его без изменений», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, Олег Грехов был задержан сотрудниками ФСБ осенью 2018 года. Уголовное дело было связано с деятельностью Грехова на посту начальника отдела «К» в ГУ МВД России по Свердловской области. Сообщалось, что в 2012 году полицейский вместе со своим коллегой Артемом Письменным за вознаграждение участвовал в передаче материалов прослушки телефонных переговоров Евгения Ройзмана* бывшему сотруднику прокуратуры Алексею Карпову, впоследствии осужденному за убийства. В 2015 году Грехов был переведен на должность начальника полиции Первоуральска.

* признан иноагентом в РФ

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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