На защиту школ и детсадов от коронавируса выделили более 1 миллиарда рублей

В Свердловской области на закупку оборудования и дезинфицирующих средств для школ, детсадов и колледжей выделили дополнительно 750 миллионов рублей – плюсом к ранее потраченным 300 миллионам. На эти деньги закупаются рециркуляторы, УФ-лампы, антисептики и дезинфицирующие средства.

300 миллионов рублей были ранее выделены на оснащение всем необходимым дежурных групп в детских садах, детских оздоровительных лагерей и пунктов приема ЕГЭ (в школах). Сейчас, в рамках подготовки к новому учебному году, правительство Свердловской области потратило еще 750 миллионов рублей – на оборудование защитой от коронавируса остальных образовательных учреждений.

«Правительством выделены колоссальные средства, промышленные предприятия региона получили заказ, – рассказал на брифинге министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. – В общем итоге более миллиарда будет потрачено на создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность».

Напомним, школы и детские сады Свердловской области должны открыться 1 сентября – в штатном режиме. В учреждениях образования сейчас разрабатывают индивидуальные графики работы и расписания, чтобы минимизировать пересечение потоков детей. Дети будут находиться преимущественно внутри своего коллектива – класса или группы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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